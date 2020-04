En un gesto que ha conmovido al mundo de la música, los artistas Drake, The Weeknd y J. Cole se comunicaron con Elijah Williams, un niño de once años que sufría de cáncer, para animarlo durante sus últimos días con vida.

El pequeño falleció el pasado viernes 27 de marzo, según narró su primo Michael Watson II en una publicación de Instagram. Sin embargo, no estuvo solo en su lucha, y pudo conocer a sus ídolos musicales a través de Facetime.

PUEDES VER The Weeknd estrena After hours y fans aseguran que está dedicado a Bella Hadid

La conmovedora publicación del primo del pequeño Elijah en Instagram.

“Mi primo de once años, Elijah, ha luchado contra el cáncer con la mayor resistencia durante los últimos tres años. La pelea física de Elijah ahora está completa, pues partió al cielo el viernes. Pero no dejó este mundo sin saber cuán amado era. El fin de semana pasado, Elijah ‘conoció’ a sus tres artistas favoritos: The Weeknd, J. Cole y Drake. Estoy increíblemente agradecido con estos tres superhumanos que se han preocupado tanto por mi familia durante este tiempo", se lee en el pronunciamiento.

Asimismo, Michael Watson II incluyó un video donde se aprecian los diversos momentos en que Elijah pudo establecer comunicación con los artistas, siempre a través de videollamadas en el celular.

PUEDES VER Drake hizo dos exámenes de ADN para confirmar paternidad de su hijo Adonis

El pequeño Elijah en videollamada con The Weeknd. (Foto: Instagram)

Las imágenes muestran al niño con la salud muy desgastada, pero consciente de que está hablando con estrellas de la música. En un momento de su conversación con The Weeknd, este último le dedica palabras de agradecimiento. "Me siento tan honrado de ser uno de tus artistas favoritos, amigo. Gracias”, le dice al pequeño.

Este suceso ha conmovido al mundo de las celebridades musicales, sobre todo en momentos como los que vive el mundo en nuestros días, en donde todo detalle solidario es bienvenido. Por ello, la familia de Elijah aún se siente en deuda con los tres artistas. “Vamos a recordar estos momentos para siempre”, afirmó Michael Watson II.