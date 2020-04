Residente estrena emocionante versión de “Latinoamérica” en cuarentena [VIDEO]

En una ingeniosa iniciativa, el rapero y músico René Pérez, conocido como Residente, estrenó una nueva versión de su popular tema “Latinoamérica”, acompañado por nueve músicos en un peculiar video colaborativo.

Confinados en sus casas, los participantes del videoclip aportaron con distintos instrumentos musicales desde diversos países. Se sumaron, entre otros, los argentinos Gustavo Santaolalla y Leo Genovese, la puertorriqueña Kianí Medina, el mexicano Sinuhe Padilla y el venezolano Jorge Glem.

René Pérez, conocido artísticamente como Residente, es uno de los raperos más célebres de Latinoamérica.

Uno de los momentos más llamativos del video aparece al inicio, cuando Residente envía un mensaje de aliento a los espectadores a propósito de la crisis sanitaria provocada por la expansión del COVID-19. “Este tema se lo dedico a todo el continente latinoamericano. Desde Puerto Rico. En cuarentena, pero de pie, todo el mundo. La cantamos a todo pulmón, todos desde sus casas”, anuncia.

Rápidamente, su iniciativa ha tenido un gran éxito en Youtube, donde se publicó el estreno. En menos de un día, la edición de cuarentena de “Latinoamérica” recibió 500 000 visitas. Asimismo, ha sido comentada por más de 4000 usuarios.

Como se conoce, esta es una de las composiciones más emblemáticas en la carrera de René Pérez. Sus versos describen la esencia del pueblo latinoamericano y proponen un repaso por algunos pasajes históricos del continente.

“Soy lo que me enseñó mi padre: el que no quiere a su Patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin piernas pero que camina”, rapea Residente en esta emocionante canción.