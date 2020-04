Alejandra Baigorria empezó a elaborar las mascarillas que donará para evitar la propagación del coronavirus en el Perú y decidió mostrárselo a todos sus fans en Instagram.

En su publicación, la popular ‘Rubia de Gamarra’ llamó a reflexionar sobre la difícil situación que afrontan muchas personas en nuestro país por la falta de implementos de protección y hasta de recursos básicos en medio de la cuarentena.

Además, aprovechó su post para incentivar a que otros se animen a realizar donaciones a favor de los más necesitados.

“No todo en la vida es ganar, también hay que sacrificar y donar. Hay que ayudar a los que más nos necesitan en esta gran crisis que atraviesa nuestro amado Perú”, manifestó Alejandra Baigorria en Instagram.

“Hay que pensar que no todos tienen la suerte de pasar una cuarentena con comodidades y relajos, así que pido que seamos conscientes. Hay gente que esta pasando hambre, sin tener ninguna protección (mascarillas, guantes) contra el COVID-19”, añadió la integrante de Esto es guerra.

Finalmente, Alejandra Baigorria se dirigió a todo el Perú para pedir que todos continúen cumpliendo con la cuarentena que decretó el gobierno a fin de vencer al coronavirus.

“Mi granito de arena esta aquí, pero siento que no es suficiente, quiero hacer más y en eso me estoy enfocando. ¿Saben por qué? Porque si todos no ayudamos, no nos unimos, no acatamos las reglas, esto será peor. Por favor, de corazón, empatía con los más vulnerables.. Ayuda y quédate en casa”, expresó la chica reality en Instagram.