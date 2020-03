Yahaira Plasencia responde a críticas de sus detractores durante transmisión en vivo

Yahaira Plasencia aprovechó la cuarentena para realizar una transmisión en vivo con sus fans en Facebook, pero terminó recibiendo una fuerte serie de críticas.

La popular ‘Reina del totó’ no toleró que le escribieran comentarios ofensivos para intentar hacerla sentir mal, por lo que le envió un contundente mensaje a sus detractores.

“Hay mucha gente que se toma el tiempo de hacer un comentario gigante porque piensa que me va a molestar o me va a afectar. De verdad qué triste toda esa gente que se pone detrás de un teclado a escribir sandeces. En realidad eso no me molesta, al contrario, me da risa”, aseveró Yahaira Plasencia en su transmisión por Facebook.

“El mundo está cambiando. Si no te cae una persona, simplemente no la veas, no la sigas. Si te gusta otro cantante, síguelo. Cada persona puede elegir lo que le gusta”, añadió la salsera.

Yahaira Plasencia también dijo que ni siquiera se tomaría el tiempo de leer los comentarios que pretendían dañarla, ya que consideraba que estos fueron escritos por “gente infeliz que se preocupa en hacer daño y no en su vida”.

Finalmente, la ‘Reina del totó’ indicó que ella y todos los artistas merecen el mismo respeto que cualquier persona. “Tenemos que respetarnos los unos a los otros. Los artistas merecemos respeto porque también somos seres humanos”, sentenció la amiga de Jefferson Farfán.

Yahaira Plasencia confiesa que es ‘calva’

Yahaira Plasencia confesó que tiene ‘entradas’ en su cuero cabelludo por herencia, luego de que usuarios en redes sociales aseguraran que se estaba quedando calva.

“Es que soy calva desde siempre, porque mi papá es calvo. Mi hermano Víctor es calvo. Todos somos calvos. Tengo muy poquito pelo, es la realidad. Me hago la cola y ahí se ve la pelada. Pero, bueno…”, dijo la cantante.