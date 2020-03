Selena Gomez mostró a sus 172 millones de seguidores de Instagram los pasatiempos que adoptó debido a la cuarentena.

La intérprete de “Rare” sorprendió a sus fans al revelar la lista de canciones que tiene para recomendar. Uno de los temas fue de The Weeknd, expareja de la cantante.

Selena Gomez y The Weeknd

Selena Gomez publicó una serie de instantáneas donde apareció desde su cocina.

“Tratando de tomar una foto linda / seria de mí cocinando, pero luego me sentí avergonzada, así que estoy usando una donde me veo feliz, pero realmente me siento un poco cursi”, escribió.

Selena Gomez y The Weeknd

En el mismo post, lanzó sus recomendaciones musicales para pasar el aislamiento, donde no faltó “Snowchild”, del último disco de The Weeknd llamado After hours.

“De todos modos, compartí algunas listas en mis historias de cosas que estoy viendo, escuchando y leyendo para mantenerme positivo y ayudar a pasar el tiempo. Espero que te ayude”, mencionó.

Selena Gomez y The Weeknd

“If the world was ending” - JP Saxe & Julia Michaels, “You say” - Lauren Daigle, “Snowchild” - The Weeknd, “The blessing” - Kari Jobe, Cody Carnes & Elevation Worship, “The box” - Roddy Rich”, agregó.

¿The Weeknd dedicó canción a Selena Gomez?

Selena Gomez y The Weeknd formalizaron su relación en abril del 2017. Sin embargo, el romance no duró mucho, ya que la pareja se separó a los seis meses.

A fines de noviembre del 2019, el joven lanzó "Heartless”, tema que generó debate en redes. Muchos seguidores del artista señalaron que la canción iba dedicada a Selena Gomez.