Sam Smith cambia título y fecha de estreno de su álbum debido al coronavirus

Sam Smith expresó en redes sociales que no se siente bien con la idea de lanzar nuevo material musical. La actual situación originada por el brote del coronavirus ha ocasionado que el cantante reconsidere algunos detalles de su próximo disco.

A través de una extensa publicación en Instagram, el intérprete indicó que la coyuntura lo ha obligado a retrasar la fecha de estreno de su álbum To die for, que debía develarse el 5 de junio.

“A mis maravillosos fanáticos, primero quiero enviar amor y fuerza a todos los que se han visto afectados por esta situación. Espero que estén bien durante este tiempo tan raro, molesto y sin precedentes”, expresó Sam Smith.

El artista británico detalló que la producción sufrirá algunas alteraciones. “Lo he pensado mucho las últimas semanas y siento que el título de mi álbum y su inminente estreno no son correctos, así que he tomado la decisión de continuar trabajando en el disco y hacer algunos cambios y adiciones”.

Sin embargo, y ante el pedido de sus fanáticos, el cantante confirmó que más adelante se develará el disco. “No se preocupen, si habrá un álbum este año, lo prometo. Pero hasta ese momento, compartiré un poco de música durante estos meses”, finalizó.

