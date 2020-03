Rodrigo González tomó con humor la cuarentena e hizo una hilarante comparación a la reacción de los ciudadanos, una vez culminado el aislamiento social, con las declaraciones que tuvo Magaly Medina la vez que salió de la cárcel.

A través de Instagram, la exfigura de Latina compartió un video, subido por un usuario a la red social, en sus historias. Allí, aparece la conductora de Magaly TV, la firme declarando a los medios de comunicación tras su salida del penal de Santa Mónica.

El popular 'Peluchín' tomó con humor el el próximo fin de la cuarentena con las declaraciones de la figura de ATV. Foto: Composición

“Yo saliendo de mi casa cuando termine la cuarentena”, se lee en la historia de Instagram del cibernauta mientras la popular ‘Urraca’ hablaba ante la prensa.

"Es lo más emocionante que me ha pasado realmente en mi vida. Esta prisión me sirvió para demostrarme que tanto el público me necesitaba y me quería", expresó en aquella ocasión la conductora de televisión.

Como se recuerda, en el 2008 Magaly Medina fue sentenciada a 5 meses de prisión efectiva y trasladada al penal de mujeres de Santa Mónica. La periodista había sido sentenciada por difamación, por asegurar que el futbolista Paolo Guerrero salió de la concentración para ir a un restaurante junto a Fiorella Chirichigno.

Magaly Medina cumple años durante cuarentena

Este 31 de marzo, la conductora de televisión cumple 57 años. Sin embargo, debido a la cuarentena, no puede salir a celebrarlo. Debido a la situación que afronta el Perú por la pandemia del coronavirus, Magaly Medina está en casa con su esposo.

Magaly deja mensaje por su cumpleaños en cuarentena.

"¡Un año más! Agradecida por tener buena salud y así poder seguir compartiendo experiencias día a día junto a ustedes y los que amo. ¡Gracias por los saludos!”, escribió la figura de ATV en una publicación de Instagram.