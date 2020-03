Rita Wilson celebró su victoria en redes sociales. La cantante y Tom Hanks finalmente lograron superar el coronavirus luego que fueran diagnosticados con la enfermedad a principios de marzo.

La pareja de Hollywood regresó a los Estados Unidos desde Australia, donde recibieron tratamiento médico, y se les ha podido ver paseando por las calles de Los Ángeles.

Tom Hanks y Rita Wilson sonríen mientras son fotografiados conduciendo su carro. Foto: Instagram

Tras vencer los síntomas del COVID-19, Rita Wilson expresó en redes sociales su alegría por haber superado la enfermedad y rememoró los diferentes obstáculos médicos que ha tenido que enfrentar a lo largo de su vida.

“Este día, 29 de marzo, representa una fecha de mucha felicidad. Estaba en Broadway con Larry David en su obra Fish in the dark, justo antes conocer mi diagnóstico de cáncer de mama. El 29 de marzo también marcan 5 años desde que me recuperé del cáncer tras atravesar una mastectomía bilateral”, expresó.

Rita Wilson en Instagram

La cantante también agradeció a quienes la ayudaron a superar estos episodios. “Estoy muy agradecida por mi salud, por los doctores, enfermeras, amigos y familia que me han apoyado durante este tiempo. Ustedes, amigos en línea, también merecen ese agradecimiento porque sus oraciones y optimismo llegaron a calar muy hondo”, agregó la esposa de Tom Hanks.

Finalmente, la intérprete resaltó la importancia de la salud y expresó sentirse orgullosa por sobrellevar una afección como el coronavirus.

El actor indicó en redes sociales que él y su esposa Rita Wilson se sienten mucho mejor. (Foto: AFP)

“Nada de estos sería posible sin tener buena salud. Entonces, este 29 de marzo, estoy celebrando la belleza de la vida, las bendiciones que Dios me ha dado y la salud de la que aún gozo, aún siendo una sobreviviente del COVID-19”.