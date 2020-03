Residente conversa con el presidente de Argentina sobre medidas tomadas ante brote de COVID-19 [VIDEO]

El rapero Residente es uno de los artistas que más preocupación ha mostrado tras la expansión del coronavirus. A través de redes sociales, el boricua hace un llamado a la responsabilidad de los ciudadanos latinoamericanos y también critica las acciones de los diferentes gobiernos.

En su afán por difundir las medidas de prevención para evitar la expansión del COVID-19, René Pérez ha iniciado una serie de conversaciones con los gobernantes del continente.

A través de una publicación de Instagram, Residente anunció que el próximo presidente que haría una aparición en la plataforma social sería el líder gaucho Alberto Fernández e incentivó a sus seguidores a enviar sus preguntas.

El encuentro se realizó a las 4 de la tarde (hora peruana) y creó mucha expectativa entre los internautas. “Para mí es importante hacer este tipo de chats para que se vea como es que está trabajando Latinoamérica frente a este problema, esta situación de la pandemia”, inició el puertorriqueño.

Residente cuestionó a Alberto Fernández sobre una serie de despidos masivos que ocurrieron luego de las medidas de aislamiento impuestas por el gobierno. Ante esto, el mandatario indicó que su gestión será firme con las sanciones a aquellas empresas.

“Los despidos no se han concretado ni se van a concretar (...) Yo fui muy firme, no voy a deja que eso pase. Vamos a cuidar durante los meses venideros del trabajo de los argentinos. Hemos dado recursos para que las empresas no despidan al personal”, expresó el dirigente.

El artista boricua intercambió ideas con Nayib Bukele, mandatario centroamericano y compartió la conversación vía streaming.

Durante la charla se tocaron temas de diferente índole, pero le dieron especial atención a la lucha contra el brote de coronavirus en El Salvador. “Me gustaría saber cuántos diagnósticos diarios están haciendo en su país”, fue una de las preguntas que realizó Residente.