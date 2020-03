Renzo Schuller, conductor de América Hoy se refirió al giro que ha dado el espacio matinal. “La parte del entretenimiento se ha dejado de lado por obvias razones, y el programa está sirviendo como un espacio para que la gente pueda absolver sus dudas a través de doctores, abogados, psicólogos, para saber qué hacer en esta situación”.

“Me gusta el humor pero es un poco complicado porque damos información que no va de la mano con el humor, pero yo sí insisto, igual, que, al margen de lo que estamos viviendo, es importante ponerle buena cara a la coyuntura que vivimos, porque si nos llenamos solamente de información negativa nos deprimimos, es importante transmitir cosas positivas. Considero que el humor es una herramienta fundamental para tratar de llevar esta situación de la mejor manera”, agregó.

De otro lado, contó como está viviendo la cuarentena en casa. “La estoy pasando con mi esposa, mis hijas, mi perrito y una señora que trabaja con nosotros, que se quedó en casa, sabe que es importante no arriesgarse. En verdad, estamos en familia. Hacemos todo lo posible para llevar esta cuarentena tranquila”.

Renzo también contó que, desde su casa, está aprovechando para hacer videos y soltarlos en sus redes sociales. “Una vez colgué un video con amigos actores y conductores y a la gente le gustó, pero por ahí algunos comentaron, ‘cómo puede hacer un video gracioso estando en un momento tan complicado’, y yo digo, justamente, si estás en un momento difícil, tienes que llevarlo de la mejor manera, no puedo sentarme a deprimirme porque deprimo a mis hijas y a mi esposa, a todo el mundo... Si no, te vas al hoyo en dos segundos, no puedes quedarte tirado en tu cama deprimiéndote”.

