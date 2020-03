Raúl Romero, así como otros artistas, se han sumado a la concientización de esta pandemia global por el coronavirus. Por tal motivo, a través de Instagram, el vocalista de los Nosequien y Los Nosecuantos cantó una peculiar versión de la canción “Cuando pienses en volver”.

Este tema de Pedro Suárez Vértiz, quien también fue el responsable del cambio de letra, se entonó para enviar un mensaje sobre el cumplimiento del aislamiento social con el objetivo de frenar el avance del COVID-19.

Es por ello que, ambos artistas en colaboración, decidieron crear esta divertida propuesta musical para que las personas no salgan de casa mientras dure este estado de emergencia.

En el video publicado en la mencionada red social, Raúl Romero cantó esta adaptación a pedido del exvocalista de Arena Hash.

“Hoy he tenido dos sorpresas buenísimas. La primera es que Pedro Suárez-Vértiz me mandó un chat con una versión buenísima de ‘Cuando pienses en volver’, pero adaptada a la temática de ‘quédate en casa’. Y la segunda es que me pidió que la cante. ¡Qué gran honor!”, comentó el exconductor de Habacilar.

Pedro Suárez Vértiz deja mensaje

En su Instagram, Pedro Suárez Vértiz describió los motivos de esta iniciativa. “Me empecé a desesperar con tanta gente que no respeta el aislamiento social y lamenté mucho no poder cantar justo ahora. Pucha mare. Quería entonar algún mensaje que ayude a que la gente piense y no salga de sus casas. Pero físicamente no podía", escribió.

“Sin embargo, tengo amigos que cantan muy bien y encima con mucho carisma. Así que Raúl Romero me prestó su voz para interpretar la nueva letra que escribí de ‘Cuando pienses en volver’, y le salió tan bonito que me sentí cantándoles de nuevo”, continuó.