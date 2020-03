Rafael Cardozo reflexiona en cuarentena: “No tengo derecho de ser la misma persona”

Rafael Cardozo está aprovechando estos días de aislamiento social obligatorio para reflexionar sobre su vida y tratar de hacer cambios que logren convertirlo en una mejor persona.

El integrante de Esto es guerra compartió en su cuenta oficial de Instagram un pequeño mensaje en el que asegura que luego de esta cuarentena, ya no será la misma persona.

“No tengo el derecho de ser la misma persona”, es el título del texto. “Después de vivir lo que estoy viviendo, que más parece una película, saldré a la calle diferente. Con otros pensamientos e ideales. Me estoy cuidando en esta cuarentena y ya no me estoy intoxicando con las informaciones que llegan de montones. Me estoy preparando para salir a la calle y se un ser humano mejor”, indicó el modelo en la red social.

Asimismo, Rafael Cardozo recomendó a sus seguidores que estudien en estos días de aislamiento social. “Aprovecha para leer y estudiar porque el mundo te estará esperando allá afuera y tienes que estar listo”, finalizó.

Como era de esperarse, los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar y aprobaron su pensamiento.

“Rafael todo el éxito del mundo en todo lo que te propongas, tienes y posees todo para brillar. Te sigo y eres un referente a la perseverancia, transparencia y lealtad. Cariños”, “yo también voy a ver el mundo y la vida de otra manera definitivamente Rafa”, son algunos de los mensajes que se leen en su publicación.