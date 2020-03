Patty Wong entregó, esta tarde, más de 300 almuerzos a los trabajadores de limpieza y mantenimiento de la Municipalidad de Chorrillos, y miembros de la Policía Nacional del Perú. La exmodelo tuvo un gesto caritativo con estas personas que tienen la labor de hacer cumplir el aislamiento social a los ciudadanos.

En su local de la avenida Huaylas, la empresaria decidió agradecer el trabajo que vienen realizando diariamente. “El rubro de restaurantes está totalmente golpeado, pero no importa siempre hay recurso para salir adelante y ayudar al otro”, indicó la exfigura del modelaje.

La empresaria y exmodelo Patty Wong tuvo un gran gesto al repartir comidas y bebidas a quienes hacen su labor en esta cuarentena. Foto: URPI - La República

“Hay que respetar a nuestras autoridades. Tengo dos personales. Estamos respetando el protocolo”, agregó Patty Wong, quien aclaró que esto fue coordinando con las autoridades del distrito donde vive.

Según se puede ver en las fotografías y el video, la empresaria entregaba arroz chaufa, wantan frito y un salteado de chancho a estas personas, así como darles a elegir la bebida de su preferencia.

“Este aislamiento lo puedes vivir con miedo o bajo un aprendizaje y salir a ayudar [...] Salí después de 15 días a la calle a comprar y vi a una señora que limpiaba angustiada. Yo llegué a mi casa y le dije a mi hija que no me abrazara. Empecé a llorar, y me dije: estas señoras salen todos los días, detrás de todas estas personas de limpieza hay familias, hay hijos. Ellos están dando la cara por nosotros", expresó Patty Wong.

La exmodelo agradeció la labor de estas personas llevándoles alimentos por estos días de aislamiento social. Foto: URPI - La República

Así también, pidió a los otros negocios privados, y amigos de la farándula, que realicen este tipo de actividades como muestra de solidaridad. “Es un momento de reconocer lo que los demás hacen por nosotros”, añadió.