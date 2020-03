Mónica Cabrejos envió un contundente mensaje en Instagram luego de recibir duras críticas y hasta insultos por haber dicho que los venezolanos en Perú deberían recibir ayuda del Estado al verse afectados por la propagación del coronavirus.

A través de un extenso mensaje, dio a conocer los fuertes calificativos que recibió por los comentarios que hizo después de presentar un reportaje de Al sexto día sobre un albergue para ciudadanos provenientes de Venezuela.

Mónica Cabrejos Foto: archivo

“Basura, pe... de mier..., rídicula y un sin fin de insultos por haber dicho que los venezolanos son una población de más de 800 000 en nuestro país y que necesitan apoyo del Estado durante la emergencia nacional sanitaria”, escribió la exconductora de Válgame.

Mónica Cabrejos también usó su Instagram para explicar que basó su opinión en el hecho de que el coronavirus se contagia de persona a persona, independientemente de la nacionalidad de cada una.

Mónica Cabrejos se pronuncia en Instagram

“La mayoría no entiende aún que la gran lección del coronavirus es que si tú no estás a salvo, yo tampoco lo estoy. No se trata de dónde naciste sino de dónde estás en este momento y si eres vulnerable hay que preocuparnos porque mañana puedo ser yo la que sea contagiada por ti”, expresó. “Para no contagiarnos del COVID-19 hay que evitar salir y evitar tener contacto con otros”, añadió.

Al final de su publicación en Instagram, la conductora radial lamentó el odio y rechazó de algunos peruanos hacia los venezolanos que viven en el Perú.

“Diría lo mismo por cualquier persona independientemente del lugar de nacimiento en una situación tan crítica. Lo que tenemos que aprender es que se trata de la humanidad la que está en riesgo, el virus no pide pasaporte para esparcirse. Qué pena y qué tristeza ver tanto odio en el corazón de algunos peruanos. La intolerancia y la xenofobia en su máxima expresión”, sentenció Mónica Cabrejos.