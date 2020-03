Kim Kardashian y su clan regresaron a las pantallas con el reality Keeping up ith the Kardashians. La famosa familia estrenó la temporada número 18 con una alarmante escena, que puso muy triste a Kris Jenner.

Las hermanas Kim y Kourtney Kardashian protagonizaron una acalorada discusión que terminó en golpes: patadas y cachetadas. Esta situación fue realmente alarmante para la matriarca del clan, según contó la esposa de Kanye West.

Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, Kris Jenner

Kim concedió una entrevista a Jimmy Fallon el lunes, por video chat, para su primer episodio televisado de The Tonight Show: Home Edition. Durante la charla, la empresaria contó algunos detalles de la agresión.

“Cuando mi madre vio eso, un clip de eso, lloró”, recordó Kim. “Ella estaba como, '¿Qué está pasando? ¿Quiénes son ustedes?”.

PUEDES VER: Kris Jenner se hace prueba de coronavirus tras asistir a evento de una persona infectada

La riña explotó cuando la mayor del clan empujó a su hermana para luego arañarla en los brazos y espaldas. Asimismo, la diferencia se produjo después de varias temporadas de enemistad entre Kim y Kourtney, ya que esta última había manifestado sus deseos de abandonar el reality,

“Fue intenso. Realmente nunca recurro a la violencia como esa. Pero ella me arañó tan fuerte que no se podía ver, pero estaba sangrando. Y realmente no se vio ese detalle (en el programa)”, contó Kim.

Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, Kris Jenner

"Cuando miré mi brazo y vi que realmente me había arañado y lo sentí en mi espalda, simplemente, ya sabes, fui y le di una palmada en la espalda (...) No es como mi momento de mayor orgullo, pero lo estábamos pasando”, agregó.

Asimismo, Kim Kardashian aseguró que su familia no es violenta, pero reconoció que la situación se les fue de las manos.

Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, Kris Jenner

Kim Kardashian demandaría a Kourtney tras pelea

Según el portal Showbiz, Kim Kardashian planearía iniciar acciones legales contra su hermana Kourtney por violencia e incumplimiento de contrato, ya que esta no habría asistido con regularidad a las grabaciones del reality Keeping up with the Kardashians.