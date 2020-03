Juliana Oxenford celebra un millón de seguidores en Instagram con indirecta a influencers

Juliana Oxenford acaba de llegar al millón de seguidores en Instagram y es por ello que decidió celebrarlo con un singular mensaje que dio mucho que hablar.

En su post, la periodista de ATV le envió una fuerte indirecta a los influencers que promocionan distintos productos en redes sociales a cambio de obtener cosas gratis y de hacer crecer su legión de fans más fácilmente.

Juliana Oxenford

“Un millón de seguidores y sin rifar mochilas de colegio, hacer ’cherry’ de mis zapatillas, promocionar artículos de belleza y negarme a usar esta humilde cuenta para cobrar a cambio de “menciones”. ¡Es lo que hay! Gracias por seguirme”, fueron las palabras que utilizó Juliana Oxenford.

Al ver esta publicación en Instagram, los fans de la periodista se emocionaron y empezaron a llenarla de halagos por su nuevo logro.

“Bien merecido. Aparte de guapa, talentosa y honesta”. “Eres una excelente periodista. La verdad primero”, “Tu carisma y tu calidad humana son más que suficiente”. “Gracias por eso, Juliana. Sin publicidad eres valiosa”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron.

Juliana Oxenford celebró su primer millón de seguidores en Instagram con un pequeño video, el cual ya ha logrado superar las 82 000 reproducciones.

Juliana Oxenford arremete contra periodistas influencers

En noviembre del año pasado, Juliana Oxenford criticó duramente a los periodistas que aceptan promocionar productos en sus redes sociales a cambio de favores.

“Me llaman, escriben, me ofrecen diversos productos gratis a cambio de un tuit o historia en Instagram y —cuando les digo que me niego a hacer de mis redes una tienda virtual de “quality products”— me responden: pero tus colegas lo hacen. Qué triste. #YoGastoDeLaMía”, escribió la periodista.