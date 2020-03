César Távara, primo de Jefferson Farfán, bendice relación de la ‘Foquita’ y Yahaira Plasencia

César Távara, primo de Jefferson Farfán, se pronunció sobre la reconciliación entre el delantero de la selección peruana de fútbol y la cantante de cumbia Yahaira Plasencia, luego que se conociera que cumplen juntos el aislamiento social en Rusia.

El familiar de la ‘Foquita’, en conversaciones con un medio local, sostuvo que no tiene comunicación con él desde hace un buen tiempo. No obstante, aunque no lo pueda ver, aseguró que le desea lo mejor con su “nueva pareja”.

Yahaira Plasencia revela detalles íntimos de amistad con Jefferson Farfán. Foto: Composición

“No sé nada de él, pero si los dos están juntos bien por ellos, y que se cuiden de este mal momento que estamos pasando todos”, expresó el personaje de la farándula.

Así también, César Távara descartó que aún siguen vigentes los problemas que tuvo con su primo y la salsera Yahaira Plasencia. “Yo no guardo rencores a nadie. Lo pasado está olvidado, y cada uno está haciendo su vida feliz”, comentó.

Távara sobre gresca entre Farfán y Melissa Klug

En otro momento, el familiar de Jefferson Farfán se refirió a los problemas que tuvo con Melissa Klug y celebró que los hayan arreglado.

“Qué bien por ellos que pudieron solucionar (sus diferencias) por el bien de los bebés que son los que más sufren y salen afectados con este enfrentamiento”, dijo a Karibeña.

El polémico personaje de la farándula local se pronunció sobre la reconciliación de la pareja de 'amigos'.

Mientras radica en Estados Unidos, César Távara siempre está al pendiente de su madre. Al respecto, habló de su comunicación con ella y la vulnerabilidad que tiene frente al coronavirus.

“Siempre hablo con mi madre para ver cómo está, pero gracias a Dios está bien, quedándose en casa, mi abuela también está bien. La familia está respetando las reglas que están dando”, reveló.