Jorge Benavides y su programa cómico El wasap de JB fueron cuestionados por grabar emisiones, pese al estado de emergencia por el coronavirus.

Una serie de críticas por parte de los usuarios aseguraban que el programa de entretenimiento no era necesario en la televisión, además acusaron a los actores por no usar mascarillas y por no respetar las medidas que impuso el Gobierno contra el COVID-19.

Sin embargo, Jorge Benavides negó que el programa cómico esté transgrediendo las medidas recomendadas por el Ministerio de Salud y explicó la razón por la que los integrantes del elenco como Danny Rosales y Carlos Vílchez no llevaban una mascarilla.

Jorge Benavides.

Confirmó que El wasap de JB continuará con las grabaciones a través de Latina, pues en el set de televisión solo hay 6 o 7 integrantes por sketch.

“Seguiremos grabando durante estos días llevando alegría. Hasta me han criticado por no llevar mascarillas, pero la Organización Mundial de la Salud solo las recomienda cuando estás infectado o acudes a un lugar donde hay mucha gente como un mercado. Nosotros cumplimos con las disposiciones que se emiten, nunca jugaría con mi salud ni la de mis compañeros”, expresó Jorge Benavides.

Jorge Benavides y su programa El wasap de JB está siendo criticado en Twitter luego de emitirse parodia de 'Cachito'.

Además, justificó la transmisión de El wasap de JB con las palabras del presidente Vizcarra, quien pidió contenidos de entretenimiento sano para los peruanos durante la cuarentena.

“Necesitan reír para seguir adelante con la cuarentena. A mí también me gustaría estar en mi casa con mi familia y no exponerme, pero es la misión que me ha tocado en esta coyuntura. Creo que ese pequeño grupo que me critica está de mal humor por estar encerrados”, señaló.

El wasap de jb parodia compras excesivas por coronavirus

Jorge Benavides minimizó las críticas contra El wasap de JB. Para el actor cómico, se trata de un grupo de personas en comparación con la cifra de rating que han obtenido el último fin de semana que fue 17,6 puntos y la ola de mensajes que lo felicitan.

“Felizmente que es un porcentaje pequeño en relación a los innumerables mensajes de felicitación que recibo en mis redes y que nos han respaldado en la cifras del rating”, declaró para Trome.