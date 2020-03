El elenco de El wasap de JB sorprendieron a los televidentes al participar en un video con el que se buscó concientizar a las personas sobre la importancia de cumplir con la cuarentena para evitar la expansión del coronavirus.

Las imágenes de este conmovedor clip fueron presentadas en la última emisión del programa y luego compartidas en el Instagram de Jorge Benavides.

El video, que lleva como fondo musical la canción “Volveremos a brindar”, muestra a cada uno de los integrantes de El wasap de JB llevando carteles con frases en las que les piden a los peruanos seguir acatando el aislamiento social obligatorio mientras ellos continúan haciéndolos reír.

“Amigos de El Wasap de JB, en estos momentos difíciles, todos tenemos una misión que cumplir, ustedes quédense en casa y cuiden a sus familias. Nuestra misión es entretenerlos, arrancarles una sonrisa que mitigue su angustia y lo hacemos con el amor de siempre, con la alegría de siempre, porque se merecen eso y mucho más. #Quédate en casa”, es la gran frase que forman todos los carteles que sostienen Jorge Benavides, Dayanita, Carlos Vílchez y los demás actores.

El wasap de JB es criticado por grabaciones durante estado de emergencia

Usuarios en redes sociales criticaron al Wasap de JB por continuar grabando sus sketchs pese al estado de emergencia que fue decretado a nivel nacional.

“¿Cómo es que Jorge Benavides de Latina grabó la parodia de la mujer prefiriendo al perro en lugar del marido? No se supone que para ese momento ya había disposición de aislamiento social obligatorio” y “Se juntan sin mascarillas y no respetan el metro de distancia. Señor presidente Martín Vizcarra, ¿es necesario que estas personas se desplacen y reúnan? ¿Con qué colaboran? Mejor que pasen programas culturales, deportivos o películas que sean grabados. No podemos ser tan indolentes”, fueron algunos de los comentarios que se hicieron en Twitter.