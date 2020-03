Drake necesitó dos exámenes de ADN para comprobar paternidad de su hijo Adonis

Drake sorprendió a sus seguidores la tarde del 30 de marzo al difundir las primeras imágenes de su hijo Adonis en redes sociales. A pesar que el pequeño ya tiene dos años, el rapero americano mantuvo en secreto su identidad como medida de protección.

Sin embargo, luego de captar la atención de los usuarios y de los medios, se ha develado que el artista urbano tuvo algunas dudas sobre su paternidad.

PUEDES VER Drake publica las primeras fotos al lado de su hijo Adonis

En una entrevista con el portal Rap Radar, que fue difundida a fines del 2019, Drake se refirió a las evidentes diferencias físicas que mantiene con su primogénito e indicó que se realizó dos exámenes de ADN para confirmar la relación paternal con el pequeño. “Si vieras a mi hijo entenderías”, bromeó durante la conversación.

Drake, Adonis, Instagram

“Para ser honesto, hice un examen de ADN y cuando llegaron los resultados indicaban que la muestra había sido alterada durante el envío y que no podían asegurar si era mi hijo o no (...) Estaba en una situación muy extraña. No quería decirle a todo el mundo que era mi hijo para que al final no lo fuera”, dijo el rapero.

El artista también se refirió a los rasgos físicos del pequeño Adonis y las dudas que esto le causó. “Es un niño hermoso, tiene los más brillantes ojos azules y en ese momento de verdad no sabía [si era su hijo biológico] (...) Me tomó dos exámenes de ADN de dos compañías diferentes", agregó.

A pesar de la disyuntiva, el intérprete ahora se muestra muy orgulloso de su primogénito en redes sociales.

PUEDES VER Drake se hace examen de coronavirus y revela el resultado en redes sociales [VIDEO]

Adonis, el primogénito de Drake

El cantante no divulgó su paternidad sino hasta el año 2017. En su álbum Scorpion se puede apreciar la primera referencia sobre este tema.

"Si vieras mi hijo lo entenderías", bromeó Drake durante la conversación. (Foto: Instagram)

Adonis es fruto del breve romance entre Drake y Sophie, una exestrella porno. El pequeño nació en Octubre del 2017 y conquistó el corazón de sus padres con sus rulos dorados y sus impactantes ojos azules.