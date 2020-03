Angie Jibaja sobre Jean Paul Santa María: “Tengo terror de recordar el daño que me hizo”

La actriz Angie Jibaja pidió auxilio a sus seguidores, ya que afirma que tiene temor de que sus hijos sean llevados a un orfanato, pues asegura que no sabe de ellos porque Jean Paul Santa María no le permite verlos.

La cantante compartió en su cuenta de Instagram una imagen donde menciona las situaciones que ha vivido durante el tiempo que fue pareja del integrante de la Orquesta Candela.

“Callé, callé, callé por seguir las reglas y el temor a que a mis bebés se los lleven a un orfanato. Me caí en un hueco muy profundo que se llama depresión, ya que el poder no me escuchó, ahora grito auxilio a mis seguidores”, dijo la modelo.

Angie Jibaja. Foto: Instagram

“Los amo, espero que lo lean detenidamente. Ruego a Dios por todos. Esta carta es un ya no puedo más, devuélveme a mis niños”, manifestó Angie Jibaja en la descripción.

En dicha publicación, la actriz escribió un extenso mensaje donde narra cómo fueron sus días cuando mantenía una relación con el padre de sus hijos. “Creo demasiado en Dios. A veces quiero imaginar que como el día de hoy, los pájaros cantarán y ya habrá pasado todo. (Lucas 21:11)”, se lee en su red social.

Angie Jibaja. Foto: Instagram

“Lloro de solo pensar en mis bebés, ¿Cómo estarán? ¿Les darán de comer bien? ¿Los tratarán bien? Solo me queda orar porque les escribo por todas partes, pero Jean Paul no me responde. No tengo información, tengo temor de verdad, terror de solo recordar todo el daño que él me hizo junto a mis niños, nos maltrató psicológicamente. No le importaba si yo estaba embarazada, él los negó públicamente”, sostuvo la modelo.