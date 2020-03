Anahí de Cárdenas se une a Gisela Ponce de León y hacen divertido Tik Tok

Anahí de Cárdenas continúa vigente en las redes sociales, pese a que enfrenta una lucha contra el cáncer. La actriz ha protagonizado divertidos videos en su nueva cuenta de Tik Tok.

En esta ocasión, la intérprete de “No me digas solterona” se unió a su colega Gisela Ponce de León para hacer un reto con el fondo musical de una de sus canciones.

A través de sus redes sociales como Instagram, Anahí de Cárdenas difundió el clip donde aparece en paralelo con Gisela Ponce de León. Cada una, desde sus habitaciones, hace una coreografía al ritmo del tema.

Según contó la actriz peruana, su colega buscó el fondo musical y le sugirió hacer el video. Con este busca que la famosa plataforma Netflix considere a la canción como parte de la serie española Toy Boy.

“Ayer Gisela Ponce de León encontró mis canciones en tiktok y decidimos hacer este #challenge a ver quién se anima. ’Coreo’ hecha por mi, perfeccionada por la gran Gisela Ponce de León, hermana mía del amor I love the you Hey baby, do you wanna be my boytoy? Ayúdenme a etiquetar a Netflix para que incluyan la canción en su nueva temporada de Toy Boy”, escribió Anahí de Cárdenas en la publicación.

El video de las actrices ya cuenta con más de 172 000 reproducciones en Instagram.