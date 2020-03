Rodrigo González, fiel a su estilo, no tardó en criticar a Nicola Porcella por arremeter contra los ‘influencers’ al decir que no están aportando nada bueno en esta situación que está atravesando el país.

El exchico reality compartió una serie de videos en su Instagram, donde se muestra indignado con los ‘influencers’ porque, según él, utilizan sus redes sociales únicamente para grabar Tik Toks y no ofrecen ninguna utilidad para la sociedad en estos momentos.

“Tengo una consulta sobre los influencers —yo no me considero influencer, me considero una persona mediática y listo—, teniendo tantos seguidores —pero como ahora no les mandan ropa, no les están mandando regalos, no están cobrando— lo único que hacen es grabar Tik Toks y hacer sus postrecitos y todo eso, cuando podrían utilizar sus redes para algo mejor. Porque si están divirtiéndonos, existe Netflix, jugar en familia y muchas cosas. De verdad creo que hay cosas más importantes”, aseguró Porcella.

Ante ello, el popular ‘Peluchin’ compartió esos videos, pero no dudó en acompañarlos de algunos comentarios.

“Nicola habla como bueno... que la persona que te contrata crea en ti, no significa que nosotros también. Él es una persona mediática y listo, bueno muy listo tampoco es", comentó. “¿Sus plataformas están al servicio de la comunidad? A ti tampoco te están mandando nada y da risa que tú (que eres un eterno desatinado) ahora te hagas el profundo", continuó. “Ya entendimos que odias el Tik Tok y que te conoces todas las aplicaciones de pago, sigamos con la cuarentena”, escribió Rodrigo González sobre los videos.