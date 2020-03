Estrellas mexicanas se suman a la campaña contra el coronavirus ‘Quédate en casa’

View this post on Instagram

Hola mis amores: Hay mucha gente en la calle, poniéndose en riesgo de contagio o de contagiar. El sistema de salud puede colapsar en cualquier momento . De contagiarnos todos al mismo tiempo esto será un desastre. Necesitamos de su ayuda para difundir qué La gente se quede en casa y bajar la curva de contagio. Aún no hay una vacuna. Pero si no tomamos acciones ahora la cuarentena puede durar más de lo que pensamos mermando la ya de por sí frágil economía del país. Se les pide ayuda a todos ustedes para apoyar en sus redes PEDIR A LA GENTE QUE NO SALGA. Por favor! Músicos, actores y más gente de la industria. Ayúdenos con sus redes a difundir la necesidad de quedarse en casa . Pedirle a más amigos que pueda ayudar a propagar este mensaje. Juntos podemos #yomequedoencasa