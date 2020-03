Pedro Suárez Vértiz es uno de los artistas peruanos más preocupados por lograr que los ciudadanos creen conciencia sobre la crisis sanitaria que se está viviendo en el país y que las medidas para frenar la propagación del coronavirus se respeten.

El intérprete no pierde oportunidad para pronunciarse sobre la cuarentena a través de sus redes sociales y decir lo que opina al respecto. Esta vez, mediante su cuenta de Instagram, lamentó no poder cantar para transmitir a través de sus canciones un mensaje para aquellos que no quieren acatar las medidas de prevención ordenadas por el Gobierno.

“Cuando pienses en salir... Me empecé a desesperar con tanta gente que no respeta el aislamiento social, y lamenté mucho no poder cantar justo ahora. Pucha madre. Quería entonar algún mensaje que ayude a que la gente piense y no salga de sus casas. Pero físicamente no podía”, se lee al inicio de la publicación.

No obstante, agradeció a Raúl Romero por prestarle su voz, pues hace unos días el líder de la recordada banda ‘Los nosequien y los nosecuantos’ interpretó una de sus canciones.

“Sin embargo, tengo amigos que cantan muy bien y encima con mucho carisma. Así que Raúl Romero me prestó su voz y le salió tan bonito, ¡que me sentí cantándoles de nuevo! Ojalá, Raulito, consigamos juntos que todos los peruanos se queden en sus casas. ¡Gracias por tu voz, hermano!”, agradeció el cantante.