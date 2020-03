Pedro Suárez Vértiz cambió la letra de su canción ‘Cuándo pienses en volver’ con motivo de concientizar a la población sobre la importancia de quedarse en casa y cumplir con la cuarentena para evitar el contagio de coronavirus. El cantante escogió a Raúl Romero para que interprete el tema.

“Me empecé a desesperar con tanta gente que no respeta el aislamiento social y lamenté mucho no poder cantar justo ahora. Pucha mare. Quería entonar algún mensaje que ayude a que la gente piense y no salga de sus casas. Pero físicamente no podía", escribió Pedro en su cuenta de Facebook.

“Sin embargo tengo amigos que cantan muy bien y encima con mucho carisma. Así que Raúl Romero me prestó su voz para interpretar la nueva letra que escribí de Cuando pienses en volver y le salió tan bonito que me sentí cantándoles de nuevo”, cotninuó.

“Ojalá Raulito consigamos juntos que todos los peruanos se queden en sus casas. Gracias por tu voz hermano. Disfruten de ‘Quédate en tu casa. No seas babosón”, finalizó.