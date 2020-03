Jossmery Toledo cumple años en plena cuarentena

Jossmery Toledo apagará sus velitas en medio de la cuarentena. La exsuboficial, el día de hoy, 30 de marzo, está de cumpleaños y no tardó en agradecer a las personas que la saludaron a la medianoche.

La popular ‘Reina del Tik Tok’ compartió en su cuenta oficial de Instagram un emotivo mensaje donde comentó que celebrará su día en compañía de su familia y más adelante (cuando acabe la cuarentena) tendrá la oportunidad de hacer una celebración con sus amistades.

PUEDES VER Jossmery Toledo enciende nuevamente TikTok con divertido video durante cuarentena

Publicación de Jossmery Toledo Foto: captura

“Feliz cumpleaños para mi. Muchas gracias a las personas que se acordaron desde las doce de la noche, y no puedo creer cómo pasa rápido el tiempo, no me arrepiento de lo vivido porque siempre sacas muchas experiencias. Hoy celebraré en mi casa tranquila, con mi familia, ya habrá otra oportunidad de celebrar. Ahora #YoMeQuedoEnCasa y espero que tú también cumplas y te quedes en casa”, se lee en su publicación.

Jossmery Toledo Foto: Instagram

Asimismo, hace un día, Jossmery Toledo mostró su molestia en redes sociales por los policías que se exponen resguardando las calles, para hacer respetar la medida del aislamiento social, y no cuentan con una protección adecuada contra el coronavirus.

PUEDES VER Jossmery Toledo es blanco de crueles memes y ella responde

Jossmery Toledo Foto: Instagram

“Ahora que estoy en mi casa cumpliendo la cuarentena, digo: ¿en dónde estaría haciendo servicio? Teniendo temor de ser contagiada como algunos de mis colegas. Lamentablemente me da una impotencia por no poder hacer nada por ellos porque no están protegidos como deberían estar, pero así es mi policía, a veces un poco injusta. Ellos también tienen familia que los esperan en casa con ansias de que lleguen bien, a veces ni llegan por cumplir su función que es la de proteger al ciudadano”, lamentó.