Jossmery Toledo no deja de hacer videos en TikTok. La ex suboficial de la Policía Nacional del Perú realizó, junto a su prima, una entretenida composición en la famosa red social china.

La polémica joven se sumó a las figuras que realizan cortos clips durante la cuarentena y lo compartió en Instagram. Sin embargo, ella aseguró que lo había grabado hace unas tres semanas.

La exsuboficial de la Policía compartió un nuevo video en la red social que la llevó a la fama.

“Chicos, hace unas semanas grabé este video con mi prima y recién me atrevo a subirlo. Me dio tanta gracia", escribió Jossmery en la publicación.

El video se compartió rápidamente en las redes sociales. Muchos usuarios aseguraron que fue una indirecta para un futbolista. Sin embargo, la ‘influencer’ desactivó los comentarios de su publicación.

Jossmery Toledo recuerda a la PNP

En otro post, la modelo recordó sus días de labores en la Policía mientras se encuentra cumpliendo el aislamiento social ordenado por el Estado para frenar el avance del coronavirus.

Publicación de Jossmery Toledo Foto: Instagram

“Ahora que estoy en mi casa cumpliendo la cuarentena, pienso y digo, ¿en dónde estuviera haciendo servicio? Teniendo temor de ser contagiada como algunos de mis colegas (siempre serán mis colegas y estoy para ayudarlos en lo que necesiten). Lamentablemente me da una impotencia no poder hacer nada por ellos porque no están protegidos como deberían estar o tal vez usar unas buenas mascarillas... pero así es mi Policía!”, escribió Jossmery Toledo.