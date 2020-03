El salsero Josimar Fidel comentó cómo se dio el fallecimiento de su padre y aseguró que las personas más vulnerables en estos momentos son las que padecen de cáncer.

Mediante su cuenta de Instagram, el intérprete de la salsa ‘perucha’ conmovió a muchos de sus seguidores al referirse sobre el estado de emergencia que vive el país.

“Los que me acompañaron el día de mi transmisión pudieron notar que casi al finalizar, me llegó un saludo desde UCI del centro de hospitalización oncológica. No puedo negar que, por más que mi productora me pedía darle alegría a mi gente en todo momento, luego de ese saludo mi mente se perdió un poco”, manifestó el salsero.

Josimar Fidel. Foto: Instagram

“Mi voz también se descalibró y me quedé pensando hasta hoy en esas personas. Me preguntaba, ¿cómo estaban los pacientes de cáncer en estos momentos? Este virus no es mortal para todos, pero sí para los más vulnerables”, manifestó Josimar Fidel.

Josimar Fidel. Foto: Instagram

“Perdonen mi ignorancia, pero hasta ese día no entendía mucho la palabra vulnerabilidad. Hasta que me explicaron que entre esos pacientes ‘vulnerables’ estaban ellos, los ya enfrentaban una lucha difícil contra el maldito cáncer, que una vez se llevó a mi viejo”, sostuvo el salsero.

Asimismo, comentó cómo se da el proceso de esta enfermedad. “Ese cáncer que no respeta edad, ni condición. Ese cáncer que puede acelerar su proceso con este virus y volverlos a ellos los más ‘vulnerables’”, escribió Josimar Fidel.

“Por eso, hoy quiero enviarles esta canción. A todos los pacientes de cáncer de todo el mundo y a quienes se dedican a cuidarlos y velar por su salud. ¡Gracias! Porque en los peores momentos de mi vida solo he abierto los ojos para darme cuenta que no estoy solo... porque Jesús siempre llega a tiempo”, sentenció.