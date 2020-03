Carlos Vílchez sobre El Wasap de JB: “Tenemos que seguir llevándole alegría al público”

El Wasap de JB fue blanco de críticas en las redes sociales por continuar emitiéndose a través de Latina, pese al estado de emergencia.

En su último episodio, presentó la parodia del caso viral de un ciudadano apodado 'Cachito’ que paseaba a su perro en Miraflores y fue llevado a la comisaria ante los gritos desesperados de una mujer que pedía que no toquen a su mascota.

Muchos usuarios criticaron el programa de Jorge Benavides y aseguraron que no cumplían con las medidas de prevención recomendadas por el Gobierno contra el coronavirus, ya que los actores no llevaban mascarillas y no se mantenían distanciados.

Sin embargo, Carlos Vílchez, integrante del elenco de El Wasap de JB, aseguró que el programa se graba acatando las normas impuestas por el Ministerio de Salud (Minsa), debido a que el fin es divertir a los televidentes.

Jorge Benavides y su programa El wasap de JB está siendo criticado en Twitter luego de emitirse parodia de 'Cachito'.

“Sí, nosotros estamos grabando menos parodias pero tenemos que seguir llevándole alegría al público”, justificó el actor cómico.

Por otro lado, indicó que los seguidores de El Wasap de JB lo aclaman. “En las redes sociales la gente nos pide que sigamos y, aunque es un riesgo, lo hacemos con cariño. Por eso tomamos todas las medidas de seguridad dictadas por el Minsa y seguimos haciendo reír al público”.

Incluso, otros usuarios consideraron que el coronavirus es un tema sensible para ser tocado por el programa de Jorge Benavides.

Carlos Vílchez cuenta cómo pasa la cuarentena

“Hay que acatarla, no nos queda otra. Por mi trabajo en la radio debo salir temprano, pero regreso de inmediato y no salgo todo el día. A mí no me incomoda ni me aburre, porque soy un tipo casero. Sin embargo, me choca no poder abrazar a mi madre, pero nos comunicamos todos los días", expresó Carlos Vílchez para Trome.