Un día como hoy, Céline Dion nació en Canadá. Su carrera musical no se gestó con la canción “My heart will go on”, soundtrack de Titanic. La cantante ya se había hecho un nombre en la década de los 80´s en su país.

Su nombre completo es Céline Marie Claudette Dion y hoy está cumpliendo 52 años, dado que el 30 de marzo de 1968 nació. Antes de cantar por primera vez el tema principal del filme Titanic, su música había llegado a los Estados Unidos.

La cantante vendió más de 230 millones de álbumes en el mundo, según Sony Music Entertainment. Su vida musical estuvo signada por varias victorias. Por ejemplo, en 1982 ganó el Festival de la Canción Popular de Yamaha y en 1988 pudo coronarse con el premio del Festival de la Canción de Eurovisión.

Céline no solo cantó en su lengua materna, el francés. La también empresaria, que incursionó en el diseño de moda infantil, ha deleitado a los amantes de la música con idiomas como el castellano, italiano, alemán, latín, japonés y hasta chino mandarín.

Respecto al ambiente familiar, se sabe que la celebridad creció bajo las enseñanzas del catolicismo en un hogar estable, pero con escasos recursos económicos. De los catorce hijos que tuvo su madre, ella es la más joven.

Desde niña, su sueño siempre fue ser cantante. A la edad de 7 años, la pequeña Céline decidió abandonar la escuela, puesto que se estaba alejando de la música.

Cuando tenía 13 años, la cantante conoció a su futuro esposo y representante René Angélil, de 38 años. Ellos comenzaron una relación en 1987 y contrajeron nupcias el 17 de diciembre de 1994.

Para mejorar sus posibilidades de concebir un hijo, Dion tuvo dos pequeñas operaciones en una clínica de fertilidad en Nueva York. Este hecho ocurrió en el 2000.

Su primer hijo, René-Charles Angélil, nació el 25 de enero de 2001. Con el pasar del tiempo, el menor fue diagnosticado con cáncer de garganta. Por este motivo, Céline tuvo que dejar su carrera musical en dos ocasiones.

En el 2020, la cantante se hizo una prueba para descartar el COVID-19. El resultado fue negativo. Debido a un resfriado, Céline Dion canceló dos conciertos en Estados Unidos.