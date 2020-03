Christian Domínguez viene cumpliendo este aislamiento social en convivencia con Pamela Franco. Tal como lo muestra a través de sus historias y videos de TikTok de su pareja, pasa sus días en tranquilidad y lleno de amor.

Sin embargo, en conversaciones con un medio local, el mediático cantante lamentó el no poder festejar el cumpleaños de su hijo Valentino hace unos días. No obstante, el también actor saca el lado positivo de la situación contando lo bien que se lleva con la cantante de Alma Bella.

Pamela Franco y Christian Domínguez Foto: Instagram

“Fue muy triste no poder realizarle su cumpleaños como lo habíamos planeado con su mamá (Karla Tarazona) y la familia. Pero apenas todo vuelva a la normalidad, lo celebraremos”, reveló el líder de la Gran Orquesta Internacional al diario El Popular.

Así también, Christian Domínguez habló de la situación económica en la que se encuentra, ya que no puede trabajar debido a la cuarentena nacional. “Es desesperante y preocupante, sobre todo si eres independiente como nosotros”, aseveró.

Al respecto, el cumbiambero rescató la fortaleza en su relación con Pamela Franco. “Lo único bueno de esta desgracia es lo hermoso y fuerte que es nuestra relación”, dijo la expareja de Karla Tarazona.

El cumbiambero reveló detalles de cómo está pasando la cuarentena en convivencia con su nueva pareja. Foto: Instagram

“Debo ser sincero y revelar que mi princesa me engríe a más no poder, es un ama de casa increíble. Con decirte que las cosas que no sabe hacer (cocinar) las aprende y le salen espectacular”, confesó el cantante sobre la convivencia con Pamela Franco.

“No puedo estar más contento con Pamela y muy feliz. Como dice mi mamá, me saqué la lotería (risas). Durante la cuarentena soy muy afortunado en estar con ella”, agregó.