Belinda indignada con personas que se burlan del COVID-19 [VIDEO]

Belinda se mostró sumamente preocupada y triste por la situación que se está atravesando en todas partes del mundo por la expansión del coronavirus, el cual ya que cobró la vida de más de 30 000 personas.

La cantante usó la influencia que tiene en redes sociales para hacer un llamado de atención a todos aquellos que no se dan cuenta de lo peligroso de esta enfermedad.

Belinda molesta porque la gente no toma en serio el problema del coronavirus.

A través de sus historias de Instagram, Belinda compartió videos donde señaló su temor por el virus, y también su molestia por la poca empatía que ve en redes sociales.

“Nunca había estado tan preocupada en mi vida”, señaló la artista, quien contó que está muy mortificada porque su madre vive en España, país que a diario registra cientos de muertes por el COVID-19.

“No es una broma esto, se están muriendo miles de personas a diario y nosotros estamos subiendo cosas de risa y bromas... a mí no me da risa, no me hace gracia, no me nutre el contenido de lo que hay en este momento”, señaló la artista, quien a mediados de marzo señaló la cancelación de todos los sus proyectos musicales.

Asimismo, invitó a sus seguidores a que intenten ayudar a las personas que están pasando carencias debido a la situación.

“No podemos estar presumiendo recetas de cocina todos los días a personas que quizás no tienen qué comer. Hay que ser más conscientes. Ver qué vamos a hacer para ayudar a los demás, cómo vamos a continuar con nuestras vidas”, agregó.

“No es momento de estar todo el día pensando en ejercicio, todo el día enseñando nuestras rutinas o bailes de TikTok o bromas del coronavirus. No estamos siendo conscientes de lo que está pasando en el mundo”, señaló.

Belinda tiene dudas sobre el origen del coronavirus

Belinda dio a conocer sus inquietudes sobre el coronavirus, el cual se originó en Wuhan, China, a fines del 2019, y que se expandió por varios países del mundo.

“¿Será un virus creado? ¿Será algo que simplemente pasó para que seamos más conscientes? ¿Por qué está pasando esto?”, se preguntó la cantante.