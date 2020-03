Los Backstreet Boys se reúnen en concierto virtual y alborotan internet

Con ropa cómoda y desde sus hogares, los integrantes de la boy band estadounidense de música pop Backstreet Boys participaron del festival musical “IHeartRadio Living Room Concert for America”, evento de agradecimiento a los profesionales que están luchando en primera línea contra la pandemia originada por el coronavirus.

Los populares Backstreet Boys o “Chicos de la calle de atrás”, remecieron las redes sociales al entonar sus más recordados éxitos. El primero en cantar fue Nick Carter, quien con la piscina de su hogar de fondo empezó a entonar el tema “I want it that way”, lo que provocó un gran alboroto entre los fans.

El clásico tema de los 90′s continuó con el resto del grupo, A. J. McLean con el piano de fondo desde Los Ángeles y Kevin Richardson junto a sus hijos. Brian Littrell no podía faltar y cantó desde varios ambientes de su residencia.

Howie Dorough fue el último miembro en unirse al concierto vía streaming y lo hizo desde su habitación. En el espectáculo organizado por Elton John también participaron otros artistas de renombre como Camila Cabello y su novio Shawn Mendes, el exbaterista de la icónica banda de grunge Nirvana, Dave Grohl, la cantante revelación de los Grammys Billie Eilish, entre otras celebridades.

El programa fue transmitido por radio y televisión en Estados Unidos, pero también fue compartido a través de las redes sociales. Gracias a la edición del clip, Kevin, Brian, Howie y A. J pudieron aparecer juntos en las imágenes, aunque cada uno permanezca a kilómetros de distancia cumpliendo la cuarentena para evitar más contagios de COVID-19.