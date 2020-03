Bad Bunny remeció el mundo del reguetón al presentarse como drag queen en la producción multimedia de su tema “Yo perreo sola”, estrenado el pasado 27 de marzo en la plataforma YouTube.

Pese a que el popular Conejo malo recibió miles de halagos en las redes sociales por visibilizar el movimiento “Ni una menos” y la transfobia, también fue duramente criticado por algunos internautas.

Anuel AA resaltó entre los detractores de Bad Bunny, y utilizó su perfil personal de Instagram para cuestionar a su colega de la música por haberse vestido de mujer en su más reciente videoclip.

“Hijuep*ta el conejo malo jugando a los transformers” escribió el novio de karol G en las historias de su red social, acompañando su mensaje con un símbolo de náuseas y vómito, demostrando su desagrado ante el trabajo de su compatriota.

Las críticas para Anuel AA no tardaron en llegar y fue atacado por los internautas, quienes lo tildaron de homofóbico, intolerante y generador de odio. En medio de la polémica, el artista salió a defenderse y emitió algunos mensajes donde aseguraba que nunca iría en contra de sus ideales por un negocio.

“No quiero tener amigos en la industria aparte de Daddy Yankee, Nicky Jam, Farruko, Ñengo y Kendo, en serio déjenme. Ustedes son raros con coj*nes, tontos e hipócritas. ¡No puedo ir en contra de mis ideales por un negocio!”, señaló Emmanuel Gazmey Santiago (nombre real del artista).

El intérprete de “Me gusta” también añadió a su breve lista de amigos a J Balvin, Jhay Cortez y Residente René Pérez. “Me cansé de las máscaras, no se acerquen a mí en ningún lado que me vean a menos que tengamos negocios o algo así. En serio, sino voy a prender una mala vibra de una", señaló Anuel AA para los demás artistas del género urbano.

Anuel AA desmiente haber criticado a Bad Bunny

Ante la avalancha de críticas por supuestamente haber cuestionado a Bad Bunny por vestirse de mujer, el intérprete de reguetón Anuel AA se pronunció a través de su cuenta oficial de Twitter para aclarar la situación.

De acuerdo al reciente post del intérprete de “Keii”, la imagen de su Instagram stories es falsa. “El que está editando toda esta mie*da es un hijo de p*ta, me puso en trending pero por más que me traten de dañar el nombre, Dios me sigue bendiciendo”, escribió en su red social.