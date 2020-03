Anahí de Cárdenas realizó una publicación en la que conmovió a sus seguidores en Instagram al confesar que extraña mucho verse al espejo luciendo la cabellera que hoy ha dejado de ostentar por las quimioterapias que recibe.

La reconocida actriz peruana, quien trabajó en la película No me digas solterona, posteó una imagen en la que esboza una inmensa sonrisa mientras se lava la cabeza, para compartir este secreto con las personas que día a día están pendientes de cómo enfrenta su lucha contra el cáncer de mama.

Anahí de Cárdenas. Foto: Archivo

“¿Ustedes creen que alguna marca de shampoo me quiera auspiciar próximamente? Puede parecer una c*judez, pero una de las cosas que más extraño de mi vida anterior es verme con pelo. Es algo que como seres humanos, por más simple y mundano que sea, nos define”, fueron las palabras que usó la artista al inicio de su mensaje en Instagram.

Anahí de Cárdenas

Además de ello, Anahí de Cárdenas mostró una gran curiosidad por saber cómo será su cabello cuando vuelva a crecerle, luego de que termine sus quimioterapias.

Anahí de Cárdenas. Foto: Instagram

“Mucha gente me ha dicho que me van a salir rulos... me parece interesante. Mi pelo nunca ha tenido mucha forma que digamos, pero siempre fue bien dócil, moldeable. Lo que le hacia, obedecía, y si lo pintaba, no se maltrataba tanto”, escribió.

“No sé si me saldrán nuevamente las canas que tenía, o de que color saldrá. En fin, pensamientos superficiales en día de quimioterapia. Lo importante es que estoy sana. Confío en el proceso del universo y estoy a salvo”, añadió la actriz al final de su publicación en Instagram.

Anahí de Cárdenas suele usar sus redes sociales para contarles a sus fans los detalles de cómo viene avanzando en su batalla contra el cáncer de mama que le fue diagnosticado en noviembre del 2019.