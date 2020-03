Victoria Ruffo revela que su primer novio se llamó Luis Miguel [VIDEO]

El pasado viernes, José Eduardo Derbez tuvo en su programa de YouTube a la actriz Victoria Ruffo, madre del joven.

La reconocida estrella mexicana participó de una divertida entrevista junto a su hijo, donde la protagonista de La madrastra dio detalles poco conocidos de su vida.

José Eduardo Derbez con su mamá, la actriz Victoria Ruffo.

Una de las confesiones que hizo Victoria Ruffo fue sobre un amor del pasado. La expareja de Eugenio Derbez reveló que su primer novio se llamó Luis Miguel.

Sin embargo y para evitar cualquier tipo de confusión, dicha persona no se trataría del ‘Sol de México’, ya que el romance se dio cuando la actriz era tan solo una niña.

El primer novio de Victoria Ruffo se llamó Luis Miguel.

“Mi primer novio fue en kínder y se llamaba Luis Miguel”, dijo entre risas Victoria Ruffo. Luego, José Eduardo Derbez quiso indagar sobre el pasado amoroso de su madre, pero la intérprete no lo dejó seguir sobre ese tema.

Cabe mencionar que en la edición anterior, el joven tuvo como invitado a su padre Eugenio Derbez, quien contó cómo conoció a Victoria Ruffo.

“Estaba en ¡Anabel! (serie mexicana de 1988) y mi mamá (Silvia Derbez) estaba trabajando en ‘Simplemente María’ con tu mamá (Ruffo). Entonces, un día mi mamá me dice: ‘Oye, Victoria Ruffo está preguntando por ti’. Y yo... yo no era nadie, yo era parte del elenco de ¡Anabel! nada más, cero famoso. Se me hizo muy raro”, contó.

¿Qué le diría Victoria Ruffo a Eugenio Derbez si se lo cruza?

Durante la entrevista, José Eduardo Derbez preguntó a su madre Victoria Ruffo cuál sería su reacción si se llegara a cruzar con Eugenio Derbez.

“Pues le diría ‘Hola’ y nada más porque lo que sigue ya son puras malas palabras”. Lo único que podemos cruzar es un 'Hola’", manifestó la actriz.