Sergio Galliani y Connie Chaparro se han unido a la lista de artistas peruanos que vienen compartiendo, con sus seguidores, cómo aprovechan su tiempo libre en estos días de aislamiento social obligatorio.

La pareja, a través de sus redes sociales, entretiene a sus fans con las ocurrencias que publica día a día. En esta oportunidad el actor subió un video a su cuenta de Instagram, en dónde aparece realizando una divertida coreografía en compañía de su esposa, su hijo y su suegra.

El curioso baile que la familia registró en el video es con la finalidad de promover la campaña “Quédate en casa”. Es por ello que los pasos que realizan van acompañados de la canción de Ariel de Cuba que lleva el mismo nombre de la inciativa.

Connie Chaparro, Sergio Galliani y su hijo Foto: Instagram

“Quédate en casa, no salgas muchacha, hay un virus afuera y el mundo está en candela. Ahí está el coronavirus, en italiano y en chino, si no tomas medidas, estamos bien jodidos. Quédate en casa es por tu bien, es el coronavirus, no te metas en líos. Quédate en casa, pórtate bien, es el coronavirus, no te metas en líos. Esto no es pa’ juego, es pal´ mundo entero, cuida a la abuela, cuida al abuelo. Si nos unimos, venceremos, somos humanos, demos la mano. No importa el político que sigas tú, el planeta necesita de tu actitud, ahora es el momento de actuar, esos coronavirus te vamos a parar”, dice la letra de la canción.

Así, ellos se suman a muchos famosos del medio que buscan la mejor manera de poder convencer a los ciudadanos para que acaten las medidas ordenadas por el gobierno, a fin de evitar la propagación del coronavirus.