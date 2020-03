Raúl Romero parodia canciones de Gianmarco y Pedro Suárez Vértiz

Raúl Romero ofreció un concierto en vivo online en el que bromeó al decir que es el autor original de conocidos temas interpretados por Gianmarco y Pedro Suárez Vértiz.

Luego de entonar algunos temas, el vocalista de los Nosequien y los Nosecuantos se animó a revelarles este “secreto” a sus fans.

Raúl Romero.

“Ustedes saben que yo fui el autor de varias canciones que cantan Pedro Suárez Vértiz, Gianmarco, que después ellos adaptaron a su sentimiento, a su realidad", dijo.

“Yo compuse ‘Canción de amor’ para Gianmarco y él me dijo ‘Raúl hay partes de la letra como que no son las que yo (cantaría), ¿me entiendes?’”, añadió.

Luego de ello, Raúl Romero empezó a cantar la supuesta versión original del tema “Frágil” de Av. Larco, mientras tocaba la guitarra.

“Una pus en la cara, la modelo mirando a la nada, hoy es viernes chancriento, aquí pronto habrá movimiento. Una pus en la cara, la modelo mirando a la nada, hoy es viernes chancriento, aquí viene cantando mustrengo", entonó, con su característico sentido del humor.

Después, presentó la ‘verdadera letra’ de “Me resfrié en Brasil”, canción que interpretaba Pedro Suárez Vértiz cuando era vocalista de Arena Hash.

“Por la carretera, cruzando Transilvania bajo luna llena, me comencé a pelar, una caracha más, mi cuerpo arriba abajo la piel, con tantos granos la reventé, en frasco cinco meses pasé, me convertí en reptil y yo mismo me asuste me convertí en reptil y a una mosca me trague me convertí en reptil y a la ciencia yo asombré”.

Finalmente, Raúl Romero cautivó a sus seguidores entonando la versión ‘original’ de “Canción de amor”, una de las baladas románticas que usualmente presenta Gianmarco en sus conciertos.

“Una canción de horror, de la penumbra siento que me hacen vudú, siento unas manos y presiento que es Raúl que está muy cerca, no puedo creer que el pavor tocó mi puerta".