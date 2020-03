Pitbull anima a sus seguidores a luchar contra el coronavirus con nueva canción [VIDEO]

Pitbull no se queda callado y alza su voz para estrenar nuevo tema con el fin de impartir positivismo con su música, ante la pandemia del coronavirus.

A través de sus redes sociales, el también conocido como “Mr. Worldwide” se animó a subirse al techo de un colegio en Miami para mandar un mensaje esperanzador en medio de la crisis por el COVID-19.

La composición se llama “I believe we will win” (Yo creo que ganaremos). En el video sale Pitbull vestido con polo negro y gafas del mismo color.

Pitbull. Foto: captura

“Si hay algún momento para hacerse presente en el mundo, es ahora”, afirma. “Ahora es cuando tomamos el miedo, no todo es olvido y me voy. Es enfrentar todo y levantarse”, señaló como parte del discurso que publicó en este material audiovisual.

Asimismo, indicó que Miami, su ciudad natal, es su inspiración en estos momentos decisivos que vive el mundo. “Miami me enseñó a pelear, y quiero darle eso a todos en este momento. Ahora es cuando tenemos que estar juntos (...). Tenemos que luchar duro, mostrar cuán poderoso es cuando nos unimos", exclamó el recientemente anfitrión de los Premios Lo Nuestro 2020.

“Vamos a mostrarle al mundo lo poderoso que es cuando nos unimos para luchar por una causa: eso se llama Life (I Believe We Will Win)”, escribió como descripción del video en su cuenta de Twitter.

Cabe resaltar que Pitbull consideró a su canción como un nuevo “himno mundial”.