Milena Zárate volvió a preocupar a sus fans al asegurar que su salud se encuentra en un grave peligro pues no viene recibiendo el tratamiento necesario para su enfermedad, debido a la cuarentena.

Luego de haber sido dada de alta, la expareja de Edwin Sierra denunció que esto ocurre porque en los hospitales no hay suficientes médicos debido al aislamiento social, medida que decretó el presidente Martín Vizcarra para evitar la expansión del coronavirus.

“Ya me dieron de alta, pero sigo muy mal. Hasta el momento no me hacen ningún seguimiento ni me están dando el tratamiento que debo de llevar. Estoy súper hinchada, tengo las defensas bajas. El problema es que no hay doctores porque todos están en aislamiento, ingresé a la clínica por insuficiencia renal y salgo en las mismas condiciones. Estoy como un elefante y no puedo respirar”, lamentó la colombiana, en declaraciones a Trome.

La colombiana también no descarta la posibilidad de vivir fuera del país.

Milena Zárate dijo ser consciente de la complicada situación que atraviesa el Perú por el coronavirus, pero indicó que está desesperada por no poder hacer algo para salvaguardar su vida.

“Sí. Estoy sola, desesperada, cada día empeoro y no encuentro ninguna salida. Sé que el país está pasando por una crisis, pero mi vida también corre peligro. Me puede dar un shock porque estoy reteniendo líquido, no controlo mi sodio, glucosa y potasio, mi cuerpo no reacciona”, comentó.

“No me puedo ni parar de la cama. Mi hija está en mi casa y quiere jugar, pero no puedo. Me siento impotente e inútil. El diagnóstico es que tengo insuficiencia suprarrenal, es parecido a la enfermedad de Addison si es que no tengo esa enfermedad porque todavía no me han dado un diagnóstico concreto (sic)", añadió la exnovia de Edwin Sierra.