Michelle Soifer sobre su regreso a la música: “Agárrate, Yahaira Plasencia”

La popular Michelle Soifer participó en el programa ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’ y se atrevió a contestar algunas preguntas para el diario El popular.

Con respecto a la cuarentena, la empresaria pidió a la población peruana que permanezcan en su hogar para así evitar la propagación del coronavirus.

“Tengo claro que si la gente se mueve, se mueve el virus, por eso, no salgo de casa. Por favor, no salgamos de casa, no sigamos poniendo en riesgo nuestras vidas y las de nuestra familia”, explicó.

Además, la cantante resaltó que debemos aprovechar este tiempo. “Hay muchas actividades que se pueden hacer dentro de nuestras casas. Nosotros unidos podemos acabar con esto”, comentó.

Cuando se le preguntó sobre su regreso al mundo de la música, la artista reveló que planea volver más pronto de lo esperado.

“Voy a lanzar mi orquesta pronto. La gente está esperando a la ‘Michi’ de vuelta, así que agárrate, Yahaira Plasencia, agárrate, Amy Gutierrez”, confesó.

Entre sus otros planes, resaltan la realización de una miniserie con sus hermanas. “También tendré una serie junto a mis hermanas, se llamará Las Soifer y se transmitirá en redes sociales”.

Michelle Soifer fue a Arequipa para someterse a la manga gástrica.

Con respecto a su apariencia física, luego de la intervención quirúrgica a la que se sometió, Michelle Soifer admitió que se encontraba estable y que su enamorado se ha convertido en gran apoyo para ella.

“Me siento bien con mi nuevo peso, estar más ligera ayuda a que no me duela la espalda, me siento hasta más joven”, dijo.