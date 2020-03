Melcochita hace denuncia de embargo de dinero durante cuarentena [VIDEO]

La cuarentena y el aislamiento social obligatorio para evitar el avance del coronavirus en el Perú ha dejado a muchos trabajadores sin poder generar ingresos económicos. Uno de estos es Pablo Villanueva ‘Melcochita’, quien usó su cuenta de Facebook para denunciar que la SUNAT se quedó con un dinero que utilizaría para solventar diversos gastos familiares.

Acompañado de tres menores de edad (uno de ellos sostenido por el cómico), Melcochita reveló que, ante la cuarentena, sus espectáculos se han cancelado a lo largo del país, lo que evita que pueda generar ingresos económicos para su hogar.

Melcochita molesto por embargo de dinero en cuarentena.

El también sonero reveló que pidió un adelanto de dinero a la Apdayc, monto que no reveló en su video publicado en Facebook.

“Tengo 83 años, estoy cerca cumplir 84 y esta queja me repudia”, comenzó Melcochita. “Amablemente, la Apdayc me adelanta una regalía (dinero por derecho de autor), voy a sacar un poco y resulta que la SUNAT me sacó la plata”, reveló Pablo Villanueva con el rostro adusto.

Melcochita molesto por embargo de dinero en cuarentena.

Asimismo, Melcochita reveló lo importante que para él y su familia era el manejo de este dinero, y el cual le fue embargado por la institución del Estado.

PUEDES VER Melcochita alienta a peruanos a cumplir cuarentena con divertido mensaje [VIDEO]

“Nosotros los artistas si estamos un mes sin trabajar es por una emergencia. Inclusive, la SUNAT no me cuenta las matrículas de las niñas, los útiles, la comida, la gasolina”, expresó Melcochita.

Melcochita molesto por embargo de dinero en cuarentena.

Seguidamente, el comediante criticó el accionar de la entidad del Estado y pidió que fueran más empáticos con las personas que tienen apuros económicos a causa de la crisis social originada por el coronavirus.

“Está bien que me embarguen cuando la situación sea óptima, pero no ahora que hay crisis. Parece que algunos de la SUNAT no tienen hijos, no tienen familias, no creen en Dios, en nadie. Lo que están haciendo es malo, no solo conmigo, de repente a todos en este momento de crisis”.

Sin embargo, Melcochita reconoció las acciones que está realizando el Ejecutivo peruano, pero afirmó que esa misma actitud deberían adoptar otras instituciones públicas.

“Gracias al señor Vizcarra que busca una manera positiva (de solucionar las cosas), pero a ellos (la SUNAT) no les interesa porque viven bien, tienen un carrazo, pero nosotros ganamos una miseria”, sentenció el cómico.