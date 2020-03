Luego de que dos de sus trabajadores dieran positivo al coronavirus y fuero criticados duramente por hacer que sus trabajadores sigan asistiendo a sus labores, a pesar del estado de emergencia, la empresa Backus dejó de vender cerveza.

Sin embargo, recientemente se impulsó un singular hashtag en redes sociales, el cual fue promovido por influencers, con el objetivo de incentivar el consumo de un bien que no es catalogado como primera necesidad.

Mateo Garrido Lecca en Twitter.

En la lista de estos influencer, se encuentra el popular Mateo Garrido Leca, quien realizó una singular publicación a través de sus redes sociales

“El pan es parte de la canasta básica. El pan se puede hacer con cebada. Con cebada haces chela. La chela es pan líquido. La chela es parte de la canasta básica. #LiberenLaChela”, escribió en su cuenta de Twitter el locutor.

Este hecho generó gran controversia entre los seguidores de Mateo Garrido Leca, quienes se cuestionaron cuánto dinero estaba recibiendo el comediante para realizar este tipo de publicaciones.

Mateo Garrido Lecca

“¿Cuánto te está pagando Backus He ido a tus shows, me parecen buenísimos, pero trabajar para empresas así, que permitieron que 2 de sus trabajadores se contagien, no lo merece”, “Liberen la chela porque la vida de los trabajadores no vale más que tu broma o tus ganas de tomar”, se aprecia en los comentarios.