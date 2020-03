Maluma se ha caracterizado por innovar continuamente en su aspecto físico y esta vez se ha hecho un nuevo look que ha dejado sorprendido a su gran cantidad de fanáticos.

En su cuenta de Instagram, el cantante publicó una foto, donde ya no luce su cabellera rubia, sino un nuevo corte para celebrar que alcanzó los 50 millones de seguidores en la plataforma.

El artista es uno de los más reconocidos en el género urbano, pues cada tema que ha lanzado ha gozado de gran acogida por parte de sus fans, quienes corean y bailan sus canciones.

Sin embargo, esta vez está festejando un nuevo logro que no está relacionado con su música, sino con su impacto en las redes sociales.

En su publicación, Maluma escribió: “50 millones de familiares en Instagram, salud y vida mi gente”.

Maluma celebra su gran cogida en redes con nuevo look Foto: Instagram

Además, subió una foto en la que aparece sonriente con la cabeza rapada y una copa de vino en la mano para festejar todo el cariño que ha recibido.

Pero eso no fue todo, sino que el colombiano quiso grabar el momento exacto en el que uno de sus amigos le comienza a afeitar la cabeza.

En el clip, se puede ver la expresión de miedo del Maluma, pues bromeaba con que su estilista le estaba realizando un mal trabajo, ya que le estaba dejando huecos en varias partes de su cuero cabelludo.

El cantante también grabó un video para agradecer por la gran cantidad de fans que tiene en redes sociales: “Somos 50 millones de seguidores en Instagram. Los amo, gracias”, precisó.

En estas últimas semanas, el artista ha realizado varios cambios en su look, pues también se afeitó toda la barba, aunque en ese momento dijo que era por razones laborales.

Maluma siempre ha recibido críticas por su particular estilo, pero ha aclarado que no les presta atención:

“La moda siempre ha sido para mí una manera de expresar mi pensamiento y mis sentimientos, he sido criticado una y otra vez, pero eso es lo menos que me importa. Soy feliz y esto no me lo quita nadie”, dijo el colombiano.