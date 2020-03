Magaly Medina se entretiene regando plantas en cuarentena

Magaly Medina continúa compartiendo, a través de sus redes sociales, cómo pasa estos días de aislamiento social obligatorio. La conductora no pierde contacto con sus seguidores y constantemente les cuenta acerca de sus quehaceres durante la cuarenta.

Esta vez, la figura de ATV publicó en su cuenta de Instagram un video donde aparece regando las plantas del huerto que tiene en su casa, y comentó que usualmente esa actividad la realizaba su padre, quien en estos momentos ya no puede hacerlo por su avanzada edad.

“Hoy sábado me puse a regar las plantas de mi pequeño huerto en casa. Tengo un pequeño espacio donde mi papá solía sembrar finas hierbas, hoy mi papi no puede hacerlo por su avanzada edad y me toca a mi aprender a cuidar el jardín”, escribió en la descripción del video.

Asimismo, la conductora de Magaly TV, la firme ha publicado en sus redes sociales una variedad de actividades, como recetas de cocina. Hace unos días atrás, compartió un video donde aparece junto a su esposo, el notario Alfredo Zambrano, disfrutando de la piscina que tienen en casa durante la cuarentena.

Publicación de Magaly Medina Foto: Instagram

Además, en el clip se observa que aprovecha el tiempo libre para hacer sus ejercicios y mantener su figura en el minigimnasio. Cabe mencionar que estas actividades las realiza en la comodidad de su residencia en La Molina