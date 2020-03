Karen Schwarz regresa a su casa tras estar internada en una clínica

Ezio Oliva se mostró muy contento de llevar a Karen Schwarz de vuelta a su casa. El cantante compartió un mensaje en redes sociales en el que se le ve feliz junto a la conductora de Mujeres al mando y a su pequeña Atonia.

“Día 13 en cuarentena nacional y gracias a Dios ya estamos de vuelta en casa con nuestra Cayetana, aún en la pancita de Mamá. Todo salió bien, gracias a todos por la preocupación y el cariño hacia mi familia. Los queremos mucho”, escribió el intérprete nacional en sus cuentas de Instagram y Twitter.

Karen Schwarz

En la imagen se le observa a Ezio Oliva y Karen Schwarz sonrientes, mientras que su pequeña heredera se ve entretenida sobre el pronunciado vientre de su madre.

De momento, las figuras mediáticas se encuentran sanas en su hogar junto a su dos hijas: Antonia y Cayetana, quien aún se encuentra en el vientre de Schwarz.

Karen Schwarz pensó que se le adelantaría el parto

Karen Schwarz, en un pasado post, anunció que estaría a punto de dar a luz a su segunda hija Cayetana, pese a que aún tiene siete meses de embarazo.

La presentadora de televisión fue internada de emergencia en una clínica donde estuvo acompañada de su esposo Ezio Oliva.

Karen Schwarz explicó que su médico le recomendó que vaya de urgencia a la clínica, después de sentir contracciones a poco tiempo de la fecha prevista para dar a luz.

“Llamamos a mi ginecólogo y me ha pedido que vaya a urgencia para que me vea. Puede que esté iniciando contracciones porque la barriga se me pone dura. Vamos con calma y prudencia para saber que todo está bien”, argumentó la conductora en sus historias de Instagram.