Jossmery Toledo se pronunció acerca de la crisis sanitaria que está viviendo el Perú por la pandemia del coronavirus. La exsuboficial, a través de su cuenta de Instagram, no dudó en manifestar lo orgullosa que se siente por haber sido parte de la Policía Nacional del Perú (PNP).

“A cualquiera no le regalan un título de la universidad y si elegí la universidad Cesar Vallejo fue porque estuvo en mis posibilidades económicas, la universidad no hace al alumno y así me digan que use mi hermoso uniforme para ser famosa. El punto acá es que yo sí me siento feliz de haber pertenecido a esta hermosa institución, la valoro y la respeto mucho”, indicó.

Publicación de Jossmery Toledo Foto: Instagram

Además, la popular ‘Reina del Tik Tok’ no dudó en expresar su malestar por los obstáculos que enfrentan miles de policías para hacer respetar las medidas ordenadas por el Gobierno. Recordó que lamentablemente no cuentan con instrumentos de protección adecuados para evitar contraer el virus.

Jossmery Toledo Foto: Instagram

“Ahora que estoy en mi casa cumpliendo la cuarentena, digo ¿en dónde estaría haciendo servicio? Teniendo temor de ser contagiada como algunos de mis colegas. Lamentablemente me da una impotencia por no poder hacer nada por ellos porque no están protegidos como deberían estar, pero así es mi policía, a veces un poco injusta. Ellos también tienen familia que los esperan en casa con ansias de que lleguen bien, a veces ni llegan por cumplir su función, que es la de proteger al ciudadano", precisó.