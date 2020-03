Gisela Valcárcel está aprovechando estos días de aislamiento social obligatorio para compartir en sus redes sociales sus mensajes de motivación basados en pasajes bíblicos.

Esta vez, la figura de América TV publicó en su cuenta de Instagram un mensaje que habla acerca de las emociones que uno puede experimentar cuando se siente encerrado.

“Puedes no tener rejas y sentirte preso. Puedes estar acompañado y sentirte solo. Puedes tener familia y no ser feliz. Puedes caminar sin rumbo fijo... Puede que hasta los sueños se hayan perdido... Pasaba por aquí y tuve ganas de decirte que todo está a punto de empezar si deseas encontrar paz y no volver a sentirte solo(a)”, se lee al inicio del texto.

Asimismo, la popular ‘Señito’ recomendó a sus seguidores confiar en Jesús para alejar la soledad de sus vidas. “Solo di... Jesús en ti confío, Jesús en ti confío... y verás! Yo lo hice un día y no he vuelto a sentirme sola”, expresó.

Finalmente, insistió a sus fans en que no pierdan la fe cuando estén atravesando momentos difíciles. "Aún con mil problemas, estuve y estoy bien. Deseo lo mismo y más para ti. Cuando dije: 'Estoy a punto de caer’, tú, Señor, por tu bondad me sostuviste. Cuando me vi abrumado por la angustia, tú me brindaste consuelo y alegría”, finalizó.

Gisela Valcárcel no es la única famosa peruana que publica mensajes de reflexión y aliento en esta cuarentena.