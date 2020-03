El colombiano J Balvin se encuentra cumpliendo el aislamiento social recomendado por las autoridades sanitarias para frenar la propagación del coronavirus. Aprovechando el tiempo libre, el intérprete del género urbano decidió realizar un Instagram live con otros famosos.

Los elegidos fueron los hermanos Mau y Ricky Montaner, hijos del cantante venezolano Ricardo Montaner, quienes también permanecen recluidos en su hogar cumpliendo la cuarentena junto a su familia.

PUEDES VER: Camilo Echeverry revela detalles de su intimidad con Evaluna

Durante la conversación, los artistas hablaban de distintos temas hasta que el creador de Colores aprovechó la oportunidad para llamar la atención de Evaluna Montaner, hermana menor del dúo musical, a quien en varias ocasiones le ha expresado su amor.

Luego de dos días de contraer nupcias en Miami, la pareja se enrumbó a una exótica isla de la Polinesia Francesa. (Foto: Instagram)

“Evaluna que está casada con Camilo me acaba de decir que me ama”, reveló J Balvin ante la sorpresa de los hermanos, quienes llamaron a la menor de los Montaner para corroborar lo dicho por su colega. Sin embargo, el que apareció en escena fue Camilo Echeverry, ante la sorpresa de su compatriota.

J Balvin aprovechó la situación para continuar bromeando y consultó al intérprete de “Tutu” cómo maneja la situación con su pareja. ¿Cómo manejas que me ame tanto, he sido causante de que no duerman bien alguna vez?, preguntó.

Camilo no se quedó callado y tuvo una creativa respuesta. “Lo único que arregla las cosas es que la única persona que te ama más que Evaluna soy yo, entonces ya no tenemos problema. Ella me dice ‘me encanta J Balvin’, yo le digo que a mí me encanta más”, señaló desatando las risas de sus cuñados.